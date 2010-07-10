Фракция БЮТ покинула сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция не соглашается с подходами, содержащимися в законопроекте «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Он отметил, что фракция БЮТ выступает за пропорциональную систему с открытыми списками.

И.КИРИЛЕНКО также отметил, что ни одна из поправок фракции БЮТ не поддержана, поэтому фракция не считает целесообразным оставаться в сессионном зале и в знак протеста покидает сессионное заседание Верховной Рады.

В данное время парламент продолжает рассмотрение законопроекта о местных выборах.