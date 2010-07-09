Оппозиция требует «перестать ломать комедию», Мартынюк упирается

Народные депутаты от оппозиции предлагают закрыть вечернее пленарное заседание Верховной Рады из-за отсутствия коалиции в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, член фракции НУ-НС, лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО заметил, что коалиция «в полном составе празднует день рождения Президента» в то время, как на рассмотрение ВР вынесены законопроекты о всеукраинском референдуме и местных выборах.

В.КИРИЛЕНКО заявил, что необходимо прекратить издеваться над украинским народом, и закрыть вечернее пленарное заседание. «Нужно перестать ломать эту комедию, и закрыть вечернее пленарное заседание», - сказал он.

В свою очередь, председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК сказал, что отсутствие в зале 226 народных депутатов не является основанием для того, чтобы не проводилось пленарное заседание. «Никто вечернее пленарное заседание не будет закрывать», - сказал А.МАРТЫНЮК.