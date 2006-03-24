Иностранные наблюдатели успокоили Януковича

Cегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с группой наблюдателей от Конгресса местных и региональных властей Европы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, во время встречи В.ЯНУКОВИЧ проинформировал наблюдателей о ходе избирательной кампании в Украине, участия в ней Партии регионов, а также обратил внимание представителей европейских органов местного самоуправления на проблемы, которые имеют место в процессе подготовки к выборам.

В частности, речь шла о низком качестве списков избирателей, неготовности некоторых избирательных комиссий к проведению выборов.

Наблюдатели заверили В.ЯНУКОВИЧА в том, что их делегация будет внимательно наблюдать за ходом выборов, они засвидетельствовали свою заинтересованность в том, чтобы выборы прошли честно, открыто и в строгом соответствии с нормами украинского законодательства, а также требованиями Совета Европы и Конгресса местных и региональных властей Европы.