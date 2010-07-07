Кузьмук утверждает, что предложений от Януковича не получал

Народный депутат Александр КУЗЬМУК (фракция Партии регионов) не получал предложений возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил пресс-секретарь А.КУЗЬМУКА Сергей НАГОРЯНСКИЙ.

“Александр Иванович продолжает свою активную деятельность как народный депутат, и никаких предложений, в том числе, что касается должности министра обороны, не получал”, - сообщил С.НАГОРЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным источника в Администрации Президента Украины, завтра, 8 июля, состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное рассмотрению ситуации, сложившейся в Вооруженных силах Украины, по результатам которого может быть принято решение об отставке министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ.

Как пишет газета “Зеркало недели”, поводом для отстранения руководителя ведомства, по данным источника в АП, стало недовольство главы государства В.ЯНУКОВИЧА состоянием дел в Вооруженных силах по итогам пребывания в Крыму 2-4 июля.

В частности, во время посещения севастопольского аэродрома “Бельбек” глава государства поинтересовался, какое количество имеющихся самолетов поднимается в воздух. В ответ В.ЯНУКОВИЧУ сообщили, что из 20 истребителей бригады в воздух может подняться лишь один.

По данным “ЗН”, в проекте решения, которое готовится по итогам заседания СНБО, есть пункт, в котором речь идет о неудовлетворительных результатах работы М.ЕЖЕЛЯ на должности руководителя оборонного ведомства, в связи с чем рекомендуется уволить его с должности.

По данным издания, в случае отставки М.ЕЖЕЛЯ на должности руководителя Минобороны его может сменить народный депутат А.КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ был назначен министром обороны 11 марта 2010 года.