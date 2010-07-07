Кузьмук утверждает, что предложений от Януковича не получал
Ситуация прояснится завтра
Народный депутат Александр КУЗЬМУК (фракция Партии регионов) не получал предложений возглавить Министерство обороны Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН заявил пресс-секретарь А.КУЗЬМУКА Сергей НАГОРЯНСКИЙ.
“Александр Иванович продолжает свою активную деятельность как народный депутат, и никаких предложений, в том числе, что касается должности министра обороны, не получал”, - сообщил С.НАГОРЯНСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, по данным источника в Администрации Президента Украины, завтра, 8 июля, состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное рассмотрению ситуации, сложившейся в Вооруженных силах Украины, по результатам которого может быть принято решение об отставке министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ.
Как пишет газета “Зеркало недели”, поводом для отстранения руководителя ведомства, по данным источника в АП, стало недовольство главы государства В.ЯНУКОВИЧА состоянием дел в Вооруженных силах по итогам пребывания в Крыму 2-4 июля.
В частности, во время посещения севастопольского аэродрома “Бельбек” глава государства поинтересовался, какое количество имеющихся самолетов поднимается в воздух. В ответ В.ЯНУКОВИЧУ сообщили, что из 20 истребителей бригады в воздух может подняться лишь один.
По данным “ЗН”, в проекте решения, которое готовится по итогам заседания СНБО, есть пункт, в котором речь идет о неудовлетворительных результатах работы М.ЕЖЕЛЯ на должности руководителя оборонного ведомства, в связи с чем рекомендуется уволить его с должности.
По данным издания, в случае отставки М.ЕЖЕЛЯ на должности руководителя Минобороны его может сменить народный депутат А.КУЗЬМУК.
Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ был назначен министром обороны 11 марта 2010 года.