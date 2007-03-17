На митинге ”Народной самообороны” взрывчатки не нашли

На центральной площади Днепропетровская на митинг Гражданского движения «Народная самооборона» собрались около 5 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, выступления со сцены народных депутатов Николая КАТЕРИНЧУКА и Сергея БИЧКОВА сопровождались свистом участников другого митинга, организованного «Союзом советских офицеров Украины» и местной организацией Коммунистической партии. В этой акции принимают участие около двух тысяч человек, в руках которых оскорбительные плакаты в адрес Юрия ЛУЦЕНКО.

Правопорядок на обоих митингах поддерживают около 500 милиционеров.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника городского управления внутренних дел Владимир ПИДЛЕЦКИЙ, перед митингом центральную площадь Днепропетровска проверяла взрывно-техническая служба УМВД. По его словам, сегодня в 15 часов в дежурную часть милиции позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что центральная площадь заминирована.

В.ПИДЛЕЦКИЙ отметил, что взрывных предметов на площади не обнаружено.