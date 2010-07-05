Немецкий болельщик расстрелял итальянцев

В одном из баров Ганновера мужчина выстрелил в двух итальянцев после спора о выступлениях сборных Германии и Италии на мировых первенствах по футболу, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Один из мужчин скончался от полученных травм в госпитале, второй находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел сегодня утром. Мужчины, помимо прочего, обсуждали выступление их любимых команд на чемпионатах мира, после чего 42-летний житель Ганновера выбежал из бара, а затем вернулся туда с оружием в руках и выстрелил в своих собеседников. Преступник задержан, также полиция обнаружила оружие - пистолет калибра 9 миллиметров.