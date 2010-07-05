Тимошенко: Азаров экономику уничтожил за два месяца

Экс-премьер Юлия Тимошенко прогнозирует дальнейшее падение производства. Об этом она заявила в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Когда Азаров отчитывается о том, что за 5 месяцев нового года выросла экономика, выросло производство на 6 с чем-то процентов, вы знайте, что с 5 месяцев, за которые он отчитывается, 3 месяца я была премьером и оставила 16,2 процента роста экономики", - приводит ее слова Украинская правда.

"А он (Азаров) на 4,2 процента уже экономику, по сути, уничтожил за буквально 2 месяца", - сказала экс-премьер.

"Сейчас Госкомстат подведет третий месяц, и я буду уверена в том, что там дальше будет падение производства", - подчеркнула она.