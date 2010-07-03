Народный Рух призывает граждан помешать антиукраинским силам

Народный Рух Украины призывает граждан отнестись с максимальным вниманием и ответственностью к местным выборам и не допустить полной узурпации власти со стороны антиукраинских сил.

Как говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой НРУ заявлении партии, “с приходом к власти ЯНУКОВИЧА и антигосударственнических сил в Украине начался головокружительный процесс свертывания демократии и построения авторитарного режима. Впервые за историю независимой Украины проведение местных выборов конституционным способом стало разменной монетой для Партии регионов, которая с легкостью отменила их проведение 31 мая 2010 года. Вместе с тем только 1 июля украинский народ узнал дату местных выборов, которые состоятся 31 октября этого года. Таким образом, партия власти со своими сателлитами поставила вне закона и Конституции представительские органы местного самоуправления, полномочия которых истекли”.

Запланированные на 31 октября местные выборы могут стать той чертой, за которой наблюдаемые до сих пор авторитарные тенденции в государстве, “окончательно оформятся в полную узурпацию всей властной вертикали правящей Партией регионов во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ. Принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта №6601 «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» и стремление коалиции принять его в целом в сверхсрочном режиме недвусмысленно демонстрирует планы Партии регионов относительно тотальной оккупации местного самоуправления и его фактического уничтожения”, заявляют в НРУ.

“Много вопросов возникает по поводу создания и деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий. Порядок формирования ТИК прописан таким образом, что безусловное преимущество получают политические силы, которые входят в коалицию в Верховной Раде. Вместе с тем, авторы законопроекта предлагают организовать работу участковой избирательной комиссии в фантастический срок – не позже чем за 15 дней до дня выборов, чего явно недостаточно. В то же время, полностью отсутствует понятие жеребьевки руководящих должностей в комиссиях. Можно прогнозировать такую ситуацию, когда 99,95% голов и секретарей УИК будут представителями “регионалов” или коммунистов. Абсурдом выглядит организация работы комиссий во время выборов. Понятие кворума исключается и решения могут приниматься большинством присутствовавших на заседании членов комиссии. То есть, при председательстве Партии регионов в комиссиях и банальном недопуске членов комиссий от оппозиции создается площадка для фальсификаций результатов выборов. Или другой абсурд – в одном помещении, но в разных комнатах проводить заседание будут две части одной избирательной комиссии”, говорится в заявлении.

Ее авторы называют “странным и нереалистичным порядок выдвижения кандидатов в депутаты, на должность сельского, поселкового, городского председателя. В соответствии с нормами законопроекта, местные организации партий будут вынуждены за 6 дней провести свои конференции, где и должны избрать кандидатов. Возникают большие сомнения по поводу реальных возможностей уложиться в такой срок. К тому же, существует вероятность того, что власть через разные инстанции, в частности пожарные, милицию и тому подобное просто физически не позволит провести соответствующие конференции всем желающим”.

“Очередная манипуляционная технология применена и к размещению партий в избирательном бюллетене. Отныне команда ЯНУКОВИЧА хочет использовать не общемировой демократический принцип расположения по алфавиту, а в порядке очередности подачи документов в соответствующую ТИК для их регистрации. Возникают ли вопросы, кто будет стоять под №1? Ответ очевидный – партия власти”, убеждены в НРУ.

Авторы заявления отмечают, что “путем введения мажоритарно-пропорциональной системы выборов антигосударственные силы собираются за счет мажоритарщиков и благодаря административному давлению увеличить свое влияние в западной и центральной Украине”.

“Венцом антидемократических намерений по недопуску большой части оппозиционных сил” Народный рух называет введение денежного залога: “За каждого кандидата политическим партиям теперь придется выложить в среднем 1-2 минимальные зарплаты, что в общенациональном масштабе, при проведении одновременно 200 тысяч предвыборных кампаний на местах, достигает десятков миллионов гривен. Понятно, что такой финансовый груз способны вынести лишь политические силы, которые представляют олигархические круги в Украине. Остальные же просто не смогут принять участие. Хотя, судя по публичным заявлениям А.ЕФРЕМОВА, этого Партия регионов и добивается, предоставив возможность принять участие в выборах всего 2% партий в государстве”.