Глава Верховного Суда просит Ющенко воздержаться от некорректных заявлений

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воздержаться от некорректных высказываний по поводу решений Верховного Суда, в частности, о решении об восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я очень уважаю Президента… И мне бы хотелось, чтобы из уст Президента таких заявлений не звучало… Мы никогда не добьемся уважения к суду, если будут звучать такие высказывания о «шоу Верховного Суда», судебных инстанций из уст Президента, из уст других руководителей государства. В правовом государстве такое недопустимо. На эту тему, я думаю, буду отдельно встречаться с Виктором Андреевичем. …По моему мнению, очевидно, его в очередной раз подводят его советники и помощники», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Он еще раз отметил, что судьи палаты ВСУ в административных делах «на днях приняли решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА на работе». «Суд исходил из того, что Е.ЖОВТЯК был уволен указом Президента с нарушением действующего законодательства, то есть в период болезни (Е.ЖОВТЯКА) и без определенной мотивации. Поэтому, я считаю, что это решение обоснованное», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

В то же время председатель ВСУ отметил, что насколько ему известно, Е.ЖОВТЯК не собирается работать в должности председателя Киевской облгосадминистрации. «Он собирается уволиться по собственному желанию, но он просто добивался истины в суде», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.

В тот же день Президент назвал “шоу” восстановление Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА. «Если идти вариантом шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК, или его окружение в этом вопросе, убежден, что она не делает чести такому человеку, как ЖОВТЯК», - сказал Президент.

Тогда же пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.