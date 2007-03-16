Глава Верховного Суда просит Ющенко воздержаться от некорректных заявлений
"В правовом государстве такое недопустимо"
Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воздержаться от некорректных высказываний по поводу решений Верховного Суда, в частности, о решении об восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Я очень уважаю Президента… И мне бы хотелось, чтобы из уст Президента таких заявлений не звучало… Мы никогда не добьемся уважения к суду, если будут звучать такие высказывания о «шоу Верховного Суда», судебных инстанций из уст Президента, из уст других руководителей государства. В правовом государстве такое недопустимо. На эту тему, я думаю, буду отдельно встречаться с Виктором Андреевичем. …По моему мнению, очевидно, его в очередной раз подводят его советники и помощники», - сказал В.ОНОПЕНКО.
Он еще раз отметил, что судьи палаты ВСУ в административных делах «на днях приняли решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА на работе». «Суд исходил из того, что Е.ЖОВТЯК был уволен указом Президента с нарушением действующего законодательства, то есть в период болезни (Е.ЖОВТЯКА) и без определенной мотивации. Поэтому, я считаю, что это решение обоснованное», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.
В то же время председатель ВСУ отметил, что насколько ему известно, Е.ЖОВТЯК не собирается работать в должности председателя Киевской облгосадминистрации. «Он собирается уволиться по собственному желанию, но он просто добивался истины в суде», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.
13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА.
В тот же день Президент назвал “шоу” восстановление Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА. «Если идти вариантом шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК, или его окружение в этом вопросе, убежден, что она не делает чести такому человеку, как ЖОВТЯК», - сказал Президент.
Тогда же пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.