Азаров: молодость - самый интересный и ценный период в жизни

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что власть работает для молодежи, видит в ней надежных партнеров, стремится поддержать и помочь удачно начать жизненный путь.

Об этом говорится речь в приветствии главы правительства по случаю Дня молодежи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

“Примите самые искренние поздравления с Днем молодежи - прекрасным праздником, преисполненным надежд, творчества и вдохновенья! Молодость - это самый интересный и самый ценный период в жизни человека. Молодежь Украины является движущей силой и полноправным хозяином своей судьбы и играет весомую роль в процессе творения истории государства”, - подчеркнул премьер-министр в своем приветствии.

Обращаясь к молодым людям, он отметил: “Ваши труд, знания, талант и молодая энергия необходимы Украине, а активная гражданская позиция является надежным залогом ее интеллектуального, культурного и экономического расцвета”.

“Этот день дает также прекрасный случай поздравить тех, кто свою жизнь и энергию отдает работе с молодежью, заботится о ее всестороннем развитии, способствует становлению и духовному обогащению юношей и девушек”, - отметил глава правительства.

Н.АЗАРОВ пожелал молодежи “успехов во всех делах и начинаниях, любви, счастья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!” и прибавил: “Пусть каждый день будет для вас радостным, преисполненным новыми смелыми планами и достижениями”.