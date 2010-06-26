Тарасюк: Украина превращается в полицейское государство

Экс-министр иностранных дел Украины, председатель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что сегодняшнее запрещение Службой безопасности въезда в Украину представителю Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ свидетельствует о репрессивном, авторитарном характере правоохранительных органов и СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по мнению политика, «все демократические силы должны жестко выступить против свертывания демократии и превращения Украины в полицейское государство».

"В то время, когда опять открываются границы государства перед такими российскими шовинистами как ЛУЖКОВ, ЗАТУЛИН и другие, запрещается въезд представителям международных организаций, которые являются демократическими по своему содержанию и никоим образом не нарушали украинского законодательства. Это свидетельствует о свертывании демократических свобод в Украине и начале практики, которая идет даже дальше практики времен КУЧМЫ", - заявил Б.ТАРАСЮК

Фонд Конрада Аденауэра является международным демократическим фондом, который создан Христианско-демократическим союзом - правящей политической партией Германии во главе с Канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ.