Рыбак: Янукович не даст "РосУкрЭнерго" ни копейки

Первый заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Владимир РЫБАК утверждает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не даст с бюджета ни одной копейки за газ ««РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил сегодня в Ивано-Франковске.

По его словам, с бюджета не дадут для рассчетов ни одной копейки. Он считает, что за это должны рассчитываться те, кто это в свое время затеял. «Я хорошо знаю ЯНУКОВИЧА, - отметил В.РЫБАК. – Почти 28 лет я видел его на разных должностях и хорошо знаю, что он с бюджета не даст ни одной копейки».

В то же время, он риторически спросил: «А почему мы должны выполнять решение суда?.. К этому никто не обязывает. Мы будем отстаивать интересы Украины».

Как сообщал УНИАН, Международный арбитражный суд Стокгольма 8 июня обязал "Нафтогаз Украины" вернуть «РосУкрЭнерго» 11 миллиардов кубометров газа, а также выплатить компании установленный контрактом штраф в товарной форме в размере 1,1 миллиарда кубометров газа.