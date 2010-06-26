Израиль просто решил, что пришло время отменить украинцам визы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН не берется прогнозировать, станет ли сигналом для ЕС установление безвизового режима между Израилем и Украиной.

Об этом она заявила в эфире “5-го канала”.

Посол объяснила, что ЕС для отмены визового режима выдвигает совсем другие условия, чем Израиль.

"У Израиля не было никаких условий. Мы просто по ряду причин - экономических и политических - решили, что пришло время это сделать", - сказала она.

З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН отметила, что в Евросоюз проводит иную визовую политику, чем Израиль.

"Но, насколько я знаю, между Европой и Украиной идет очень интенсивный переговорный процесс по этой теме. Насколько повлияет отмена виз между нашими двумя странами на Европу и ее политику - трудно сказать, потому что у них другие условия", - сказала посол.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Израиль принял предложение министров туризма и иностранных дел об отмене визового режима с Украиной.

Договоренности об отмене виз Украина и Израиль достигли в конце 2009 года.

МИД Украины надеется завершить процедуры по введению безвизового режима с Израилем до осени этого года.