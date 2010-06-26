Янукович хочет отрезать от выборов Яценюка и Тигипко

В проекте закона о выборах депутатов местных советов и мэров, который на следующей неделе, возможно, будет внесен президентом Виктором Януковичем в Верховую Раду, появилась норма, ограничивающая доступ новых партий к выборам. Об этом сообщают источники «Зеркала недели».

Согласно предлагаемой норме, выдвигать кандидатов в депутаты местных советов всех уровней имеют право только партийные ячейки. И лишь те из них, которые были официально зарегистрированы за 365 дней до проведения выборов.

«Таким образом, с помощью данной нормы, Партия регионов и парламентская коалиция намерены законсервировать правящую элиту и воспрепятствовать политической ротации, - пишет издание. - Дело в том, что перспективные политические силы новой волны, которые стали развиваться в последние год-полтора, не имели за год до предстоящих выборов разветвленной сети партпредставительств».

24 июня Виктор Янукович заявил, что местные выборы могут состояться 31 октября 2010 года. «Скорее всего, на 99% выборы будут в октябре месяце», - сказал глава государства.

Таким образом, в случае принятия законопроекта от партии «Свобода» в местных выборах смогут принять участие выдвиженцы 407 ячеек, а не смогут - 64, поскольку, по данным Минюста, полученным «ЗН», эти 64 партячейки были зарегистрированы менее чем за 365 дней до 31 октября.

Еще более внушительный удар нанесен по позициям партии Сергея Тигипко «Сильная Украина», отмечает газета. От этой политсилы в выборах смогут принять участие выдвиженцы лишь от 427 ячеек, а не смогут - 785.

В партии Вячеслава Кириленко «За Украину!» лишь 199 ячеек смогут выдвинуть своих кандидатов, а 209 - нет. В «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко участвовать в выборах смогут выдвиженцы 106 ячеек, в то время как 66 - не смогут, отмечает «ЗН».

Кроме того, как пишет газета, серьезнейшие проблемы возникают у политсилы Арсения Яценюка «Фронт перемен». Лишь 19 ячеек партии, по данным Минюста, смогут делегировать на выборы своих представителей, а 631 - будет лишена такой возможности.