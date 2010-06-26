Губернатор: нужно разогреть мозги, чтобы выполнять задания Януковича

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаил ВЫШИВАНЮК инициирует переаттестацию работников ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По словам губернатора, с учетом того, что перед нами стоят абсолютно новые задачи, абсолютно новые подходы, «принимаем сегодня решение на коллегии о переаттестации наших служащих, нашего аппарата». Он поручил с 1 июля начать переаттестацию работников главных управлений по вопросам туризма, евроинтеграции, внешнеэкономических связей и инвестиций, экономики, промышленности и развития инфраструктуры, агропромышленного комплекса.

«Требование к этим управлениям - профессиональная подготовка, владение информационными технологиями, знание двух иностранных языков», - отметил М.ВЫШИВАНЮК. По его словам, остальные управления облгосадминистрации пройдут такую переаттестацию с 1 февраля 2011 г.

Руководитель области считает, что «нужно немного разогреть наши мозги и направить на учебу, на возобновление знаний». «И тогда сможем выполнять экономические реформы, тогда мы сможем выполнять те задания, которые ставит перед нами Президент, - заметил он. - Со старым багажом нам эти вещи не решить и не поднять. Это – требование времени».

Он также поручил орготделу ОГА возобновить работу областной и районных молодежных администраций, совета молодежи. «Это наш большой резерв кадров», - отметил руководитель области.