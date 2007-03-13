Кировоградский горсовет переместился в штаб Блока Тимошенко

Восьмая сессия Кировоградского горсовета сегодня имела свое продолжение за пределами здания совета: депутатское большинство, а именно фракции БЮТ, СПУ и КПУ продолжили заседание без ведома Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации достоверного источника, заседание проходило в помещении областного штаба Блока Юлии Тимошенко. Прибегнуть к такому шагу депутатов вынудил утренние события в сессионном зале, когда «регионалы» забросали яйцами и кондитерскими изделиями секретаря совета и Владимира ПУЗАКОВА, которого территориальная избирательная комиссия лишила должности мэра.

Как стало известно, сессия проходила при присутствии 41 депутата, председателем был В.ПУЗАКОВ.

Сначала представитель ТИК огласил постановление от 1 февраля, которым на основании решения Ленинского районного суда Кировограда В.ПУЗАКОВ был признан избранным городским председателем.

В ходе заседания депутаты приняли 34 программы социального и экономического развития города, удовлетворили несколько протестов прокурора относительно установленных тарифов на коммунальные услуги, приняли решение о передаче в аренду земельных участков исключительно на условиях аукциона и досрочно прекратили полномочия территориальной избирательной комиссии.

Раньше руководитель фракции БЮТ в городском совете Кировограда Юрий ДАВЫДОВ допускал возможность проведения сессий в другом помещении. По его словам, это связано с провокационными и хулиганскими действиями отдельных депутатов от фракций Партии регионов и Народной партии.