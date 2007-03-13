Томенко докажет, что и один в поле воин

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО намерен продолжать работать в сессионном зале, чтобы контролировать деятельность большинства.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, какими будут дальнейшие его действия в условиях, когда фракции БЮТ и «Наша Украина» приняли решение не принимать участия в пленарных заседаниях.

«В сегодняшних условиях мне еще важнее присутствовать в сессионном зале, поскольку одной из моих задач являются контрольные функции за деятельностью большинства в ВР», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он напомнил, что одна из его функций как заместителя председателя ВР, которого делегировала оппозиция, это контроль за соблюдением требований Регламента и процедур во время ведения заседаний.

«Эту функцию я должен выполнять, независимо от того, работают оппозиционные фракции в сессионном зале или за его пределами», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители объединенной оппозиции в парламенте решили покинуть сессионный зал, требуя выполнения 17 требований для выхода из политического кризиса.