Бокий понял, что оппозиция хочет поступить в театральный институт

Лидер фракции Соцпартии Иван БОКИЙ обвиняет объединенную оппозицию в спекуляции в связи с теми требованиями, которые они выдвинули.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, комментируя сегодня действия оппозиции, И.БОКИЙ отметил, что антикризисная коалиция «не отвергает 17 требований, поскольку среди них есть те, которые содержатся непосредственно в программах партий, входящих в антикризисную коалицию».

При этом он отметил, что отказ на сегодня выполнять эти требования связан с тем, что оппозиция предоставила этот перечень только Президенту и председателю Верховной Рады. «Я считаю, что оппозиция спекулирует на этих требованиях», - сказал И.БОКИЙ.

Комментируя заявления представителей оппозиции, что в случае невыполнения ее требований, возможно проведение акций протеста, И.БОКИЙ отметил, что "Наша Украина" и БЮТ «хотят без экзаменов поступить в театральный институт, окончить театральные курсы без обучения и сдачи экзаменов».

При этом лидер социалистов не исключил, что повторение «нового Майдана возможно, но это будет карикатура на Майдан-1». Кроме того, он отметил, что если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО даст согласие на проведение акций протеста, «то он будет не Президент, а актер, играющий роль Президента».