На время экскурсии Януковича работников «Бурштына» посадили под замок

На госпредприятии „Бурштын Украины” премьер-министр Украины Виктор Янукович сегодня общался с избранными работниками. Всех других мастеров, которые хотели пообщаться с руководителем правительства, работники СБУ закрыли в рабочих комнатах одного из коридоров, по которым проходила экскурсия главы Кабинета Министров.

Об этом информагентству „Ровноинформ” на конфиденциальных условиях сообщил один из работников ГП „Бурштын Украины”. По его словам, сотрудники СБУ предупредили мастеров, чтобы они сидели тихо, пока делегация с Виктором Януковичом будет проходить мимо их рабочих помещений.

Работник, который не захотел назваться, также отметил, что мастера, закрытые в рабочих помещениях, возмущены утраченной возможностью пообщаться с премьер-министром.

"Почему сторонники из Партии регионов, которые ожидали Виктора Януковича под стенами ГП „Бурштын Украины”, смогли с ним пообщаться, а мы - нет? — передал слова коллег мастер.

В то же время он добавил, что с премьер-министром от ГП „Бурштын Украины” встретились избранные люди, которые общались с руководителем правительства по заранее определенному сценарию.

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