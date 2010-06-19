Янукович: стратегической целью была, есть и будет интеграция в ЕС

Главной стратегической целью Украины была, есть и будет интеграция в Европейский Союз.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с членами правления «Ялтинской Европейской стратегии» Виктором ПИНЧУКОМ и Александром КВАСНЕВСКИМ, которая состоялась в пятницу в Администрации Президента, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Украина стратегической целью поставила для себя интеграцию в ЕС. Мы рассматриваем приближение стандартов жизни людей в Украине как неотъемлемую часть интеграции в Европейский Союз. По многим направлениям, которые сегодня уже концептуально отработаны, эти реформы начнутся в 2010 году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что продолжается также процесс гармонизации украинского законодательства с европейским.

«Это не дань моде на Европу в Украине. Эти шаги не имеют политической окраски. Это крайне необходимые меры, в которых нуждается сегодня государство, общество. Страна фактически остановилась в своем развитии, поскольку не принимались стратегические решения», - подчеркнул глава государства.