Мороз не может дозвониться до Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ намерен предложить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО встретиться вместе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и рассмотреть комплекс вопросов, которые поднимает оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил на заседании парламента.

По его словам, эта встреча необходима для того, чтобы снять абсолютно искусственно выстроенное напряжение».

При этом А.МОРОЗ отметил, что ему не удалось выйти на связь с Президентом Украины, поскольку он сейчас находится с рабочей поездкой в Житомирской области.

В то же время председатель ВР пообещал, что сегодня обязательно поговорит с ним на этот счет.

А.МОРОЗ сказал, что антикризисная коалиция готова рассматривать любые законопроекты, которые будет вносить оппозиция, но пока, кроме заявлений, таких законопроектов внесено немного.

По его словам, зарегистрированы только законопроекты, касающиеся Высшего совета юстиции, запрещения экспорта зерна, о назначении членов Центральной избирательной комиссии и об изменениях в Гражданский процессуальный кодекс.

В ответ на заявление Вячеслава КИРИЛЕНКО о том, что антикризисная коалиция подвергает сомнению легитимность Президента, А.МОРОЗ отметил: «Ни у кого нет сомнений, что Президент наиболее легитимная фигура в Украине, потому что он выбирался прямыми выборами, и это никто не подвергает сомнению, но давайте работать».

А.МОРОЗ утверждает, что в настоящее время в парламенте, несмотря на любые договоренности, все проходит по сценарию, о котором он рассказал перед заседанием Согласительного совета.

Он сожалеет, что в сессионном зале реализуется сценарий, задуманный не в парламенте.

Представители фракций «Наша Украина» и БЮТ послушали это выступление председателя ВР, а затем покинули сессионный зал парламента.

На данное время антикризисная коалиция продолжает работать, и уже приняла в первом чтении проект закона об амнистии, «за» который проголосовали 232 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед заседанием Согласительного совета председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ спрогнозировал, что оппозиция разрабатывает сценарий, чтобы после Согласительного совета на двух рядах, где сидят народные депутаты от фракций БЮТ и «Наша Украина» разложить флаги, и после этого две недели не принимать участия в пленарных заседаниях.

По словам А.МОРОЗА, также эти фракции планируют призвать В.ЮЩЕНКО ветировать все законы, принятые парламентом без их участия.

А.МОРОЗ допустил, что на основании всего этого Президенту будет предложено издать указ о роспуске парламента.

Председатель ВР высказал убеждение, что Президент Украины как гарант соблюдения Конституции на такие шаги не пойдет. По его словам, для всех этих действий у оппозиции нет никаких оснований.