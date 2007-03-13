Янукович: дырку от бублика вам, а не Шарапова

Антикризисная коалиция не намерена выполнять требования оппозиции об отставке министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Ривне.

«Это политиканство. И министр внутренних дел, и генеральный прокурор - это люди, которые не работают под политические заказы. Они следят за порядком в стране и за исполнением законов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр, комментируя вероятность отставки В.ЦУШКО и А.МЕДВЕДЬКО, напомнил высказывание одного из героев кинофильма «Место встречи изменить нельзя» Глеба Жеглова: «Дырку от бублика вам, а не Шарапова».