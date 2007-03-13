Тимошенко обвинила большинство в блокаде туалетов

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко обвиняет большинство в том, что оно заблокировала трибуну, помещение, где ее фракция проводит совещания, и туалеты.

"Уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на этот цирк и, может, Партия регионов блокирует сегодня трибуну и что-то блокируют. Какие у них для этого основания?", - спросила Тимошенко с трибуны, иронизируя над оппонентами.

"Почему они сегодня возле того помещения, где наша фракция проводит заседания, устроили блокаду и почему заблокировали туалеты? Или, может, депутатам уже нельзя в туалеты ходить?", - спросила она.

"Я хочу сказать, что они так себя ведут, так как не понимают, что они делают во власти. Им больше нечем заняться, кроме как стоять возле трибуны и щитовых. Я думаю, это характеризуется одним понятным словом – страх", - сказала Тимошенко.

"Не нужно так бояться, уважаемые друзья, вы скоро уйдете из власти, независимо от того, будете ли возле трибуны стоять или будете сидеть на местах", - уверила лидер БЮТ.

Вместе с тем, спикер Верховной Рады Александр Мороз в своей реплике заявил, что "в туалеты ходить можно, и никто их не блокирует".

Украинская правда