Бокий подозревает, что оппозиция хочет сесть народу на шею

Социалистическая партия Украины требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО выполнить возложенную на него Конституцией роль гаранта соблюдения прав и свобод граждан и защитить государство «от всяческих посягательств на его конституционный строй».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Верховной Рады лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

Он отметил, что Украину необходимо защитить от «антинациональных олигархических кланов».

По его словам, цель оппозиции - «провести на антиконституционных основаниях перевыборы Верховной Рады Украины» и подтолкнуть Президента Украины В.ЮЩЕНКО «на противозаконные, антигосударственные действия, которые будут практически означать государственный переворот».

Как отметил И.БОКИЙ, все это делается «в угоду личным амбициям некоторых политиков и под удар ставится судьба Украины, ее народ».

«Оппозиционность превращается в ширму для антигосударственных, антиконституционных действий с втягиванием в них не только обманутых людей, но и государственных институтов, фактически речь идет о дискредитации и уничтожении украинской государственности», - подчеркнул И.БОКИЙ.

СПУ призвала все политические силы, государственные институты власти «встать на защиту Конституции Украинского государства от посягательств экстремистских сил, их лидеров, которые уже давно доказали свою несостоятельность и авантюризм на высоких государственных должностях».

По его словам, сейчас эти политические силы вновь «хотят сесть народу на шею». И.БОКИЙ отметил, что «страну нужно спокойствие, чтобы люди могли работать».

Как сообщал УНИАН, 12 марта фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило в Секретариате Президента с участием главы государства Виктора ЮЩЕНКО, приняли заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции.

Среди главных требований к "антикризисникам”, в частности, вынесение на всеукраинский референдум вопроса о форме государственного правления Украины, разработать и принять новую редакцию Конституции.