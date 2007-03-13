Тимошенко требует перерыв

Фракция БЮТ требует объявить перерыв в Верховной Раде на полчаса и провести Согласительный совет лидеров фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на этом Согласительном совете необходимо обсудить, как будут выполняться 17 требований, выдвинутые оппозицией к антикризисной коалиции.

На данное время в ВР продолжаются выступления от фракций.

Как сообщал УНИАН, 12 марта фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило в Секретариате Президента с участием главы государства Виктора ЮЩЕНКО, приняли заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции.

Среди главных требований к "антикризовикив” формирование конституционной комиссии за пределами парламента и вынесение на всеукраинский референдум вопроса о форме государственного правления в Украине; вопрос защиты внешнеполитического курса Украины; необходимость возвращения ведущей роли Президента по вопросам внешней политики и немедленное назначение министра иностранных дел; освобождение от должностей министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, а также немедленное назначение председателя СБУ; переподчинение внутренних войск МВД Президенту и другие.