Литвин решил наказать Пилипишина и его людей?

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН решил наказать председателя столичной Шевченковской РГА Виктора ПИЛИПИШИНА, а также его ближайших соратников - депутатов Киевсовета Елену АНТОНОВУ и Николая ГОЦКОГО, применив к ним императивный мандат.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», ссылаясь на источники в Народной партии.

Как пишет издание, решение В.ЛИТВИНА лишить В.ПИЛИПИШИНА мандата депутата райсовета, что «автоматом» должно вызвать его освобождение от должности главы Шевченковского райсовета и райгосадминистрации, является следствием желания укрепить дисциплину в своей партии накануне местных выборов.

Впрочем, замечают «Комментарии:», для решения этой задачи В.ЛИТВИНУ необходимо заручаться поддержкой такой «блокосоздающей» на столичном уровне партии, как Украинская крестьянская демократическая, которую сейчас контролирует формально член Блока Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ. Кроме того, председателю ВР придется договариваться и с Президентом, который назначает и увольняет председателей РГА.

Как известно, В.ПИЛИПИШИН вышел из Народной партии и организовал свою фракцию в Киевраде «Киевляне прежде всего».