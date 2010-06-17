Литвин не будет голосовать за внеблоковый статус Украины?

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что не является сторонником законодательного закрепления внеблокового статуса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время встречи в рамках официального визита в Федеральную Республику Германия с председателем Комитета Бундестага по делам ЕС Гунтером КРИХБАУМОМ и членами комитета.

В.ЛИТВИН, в частности, сообщил о подготовке к рассмотрению во втором чтении законопроекта об основах внутренней и внешней политики Украины. «Проект этого закона предложил Президент Украины, но на выходе документ станет результатом работы парламента - то есть основные направления внешней политики страны будет определять Верховная Рада», - сказал он.

Руководитель украинского парламента отметил, что «красной нитью» в этом документе будет определен курс Украины в европейское сообщество. «Тем более, что это тот вопрос, который объединяет общество и не вызывает разногласий в украинском политикуме», - добавил он.

Касаясь вопроса о вступлении Украины в НАТО, В.ЛИТВИН сказал, что законопроектом предлагается закрепить внеблоковый статус Украины. Вместе с тем, В.ЛИТВИН отметил, что он «не является сторонником такого положения, потому что со временем настроения в украинском обществе и реалии в мире могут измениться, а мы будем связаны законодательным предписанием».

Он также отметил важность обеспечения последующего развития парламентаризма в нашем государстве, подчеркнув: «Если в Украине не будет дееспособного парламента, то не будет демократической Украины».

При этом важнейшими задачами парламента председатель Верховной Рады назвал сохранение в стране покоя и демократического достижений и содействие цивилизованному решению вопросов собственности, и высказал мнение, что для успешной реализации этих задач крайне важно «получить четкие импульсы со стороны европейского сообщества, которые бы демонстрировали политику поощрения Украины». «Сегодня тот момент, когда Евросоюз и Германия, как один из весомых членов ЕС, должны продемонстрировать политику поощрения Украины. Если бы такой политический сигнал прозвучал со стороны Бундестага, это было бы крайне важно для нашей страны», - подчеркнул он.

В.ЛИТВИН выразил надежду на поддержку со стороны Германии и ее парламента в вопросе подписания соглашений об ассоциации и свободной торговле, а также введения плана действий по безвизового режима между ЕС и Украиной.

На вопрос Г.КРИХБАУМА о путях уменьшения существующих противоречий между Западом и Востоком Украины В.ЛИТВИН отметил: «Эта проблема активно педалируется украинскими политиками, чтобы получить больше электората в свою сферу влияния. Поэтому они навязывают людям такие чувствительные темы, как отношения с Россией, перспективы вступления в НАТО и языковой вопрос». «Но если посмотреть на приоритетность проблем, которые волнуют украинских граждан, то названные вопросы находятся в третьем десятке. На первое место люди ставят работу, зарплату, пенсии, здравоохранение, борьбу с коррупцией, работу судов и действенность власти, - отметил он. - Страна будет объединена, когда будет работать, а, в первую очередь, когда будут работать власть и политики».

Во время обсуждения вопроса отношений между Украиной и Россией немецкие парламентарии согласились с мнением В.ЛИТВИНА, что в случае, если Украина не будет иметь предполагаемых и конструктивных отношений с Россией, она не будет стабильной страной, также стабильной и спокойной не будет и Европа. Украинская власть, отметил В.ЛИТВИН, имеет «твердое намерение выстраивать цивилизованные отношения с Россией», но они, по его словам, должны строиться на тех принципах равноправного партнерства, которые действуют в ЕС.

Г.КРИХБАУМ, в свою очередь, заявил, что Германия заинтересована в том, «чтобы на внешней границе ЕС не было «неровных» мест». Председатель комитета Бундестага сообщил, что он с коллегами запланировал посетить Украину с визитом в ноябре. «Мы держим кулаки за Вас в Вашей нелегкой работе как председателя Верховной Рады, и будем оказывать поддержку Вашей стране в ходе экономических и политических реформ, а также в ходе подготовки к Евро-2012», - сказал он, обращаясь к В.ЛИТВИНУ, говорится в сообщении.