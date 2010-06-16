Министра правительства Тимошенко вызывают в СБУ

21:41, 16 июня 2010
Политика
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Собщает пресс-центр НРУ

Бывший министр регионального развития и строительства Украины, заместитель председателя Народного Руха Украины Василий КУЙБИДА вызван для дачи объяснений в Службу безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Народного Руха Украины, В. КУЙБИДА должен прибыть в СБУ завтра, 17 июня, в 15:00 по адресу г. Киев, ул. Малоподвальная 29/1.

Других деталей пресс-центр пока не сообщил.

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