Банковая назвала дату местных выборов

Выборы в местные органы власти состоятся 31 октября 2010 года по новому закону

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН во время встречи с журналистами.

“В коалиции будет найдено понимание относительно даты проведения выборов”, - сказал он, отвечая на вопрос, не помешает ли проведению выборов в октябре позиция партнеров Партии регионов по коалиции – фракции Коммунистической партии и Блока Литвина.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, 31 октября рассматривается как последний конституционный срок, когда в этом году можно проводить местные выборы.

Он отметил, что срок полномочий местных органов самоуправления заканчивается через четыре года после выборов, но следует считать начало обретения этих полномочий с даты первого заседания сессии органа местного самоуправления, а эти заседания проходили не сразу весной после выборов, а могли состояться через два-три месяца после выборов.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, местные выборы состоятся по новому избирательному закону.

“Закон будет меняться, он должен приблизить людей к власти, максимально приблизить избранного депутата к избирателю”, - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

Также он отметил, что местные выборы будет довольно сложно провести в технологическом плане, поскольку планируется, что они будут проводиться по смешанной системе, а потому избиратели на некоторых участках могут получить по 10-11 бюллетеней. Соответственно власти должны провести большую подготовительную работу, чтобы выборы прошли демократически и организованно, сказал глава Администрации Президента.