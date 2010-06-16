В ПР поведали, что Могилев уже ссорится с ближайшим окружением

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что оппозиция не имеет никаких шансов отправить в отставку министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что представители оппозиции имеют право выносить вопросы об отставке министров, но для этого «нужны какие-то серьезные основания». По словам А.ЕФРЕМОВА, если речь идет о фактах, которые «перманентно встречаются в работе отдельных отделений милиции, то за столько короткий промежуток времени, что работает данный министр, невозможно пересмотреть весь кадровый состав в районных отделениях внутренних дел».

«То, что новый министр старается сегодня навести порядок в своем ведомстве и делает эффективные шаги в этом направлении, в том числе и ссорясь со своим ближайшим окружением, по наведению порядка – это является фактом», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

В то же время он предлагает оппозиции все-таки подождать, и по истечению времени сравнить результаты работы А.МОГИЛЕВА с результатами работы его предшественника.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрирован проект постановления «Об освобождении А.МОГИЛЕВА от должности министра внутренних дел Украины», внесенного народными депутатами от НУ-НС Борисом ТАРАСЮКОМ, Вячеславом КОВАЛЕМ, Александром ЧЕРНОВОЛЕНКО.