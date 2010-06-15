Претендентам на госдолжности звонит «шайка», и просит денег?

Служба безопасности Украины расследует факты незаконного вымогательства денег от кандидатов на государственные должности за назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил на встрече с журналистами, представляющими движение «Стоп цензуре!».

В частности, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что сегодня в Украине появилась «шайка лиц», которая звонит по телефону тем или иным претендентам на должность и, представляясь должностными лицами, просит финансовое вознаграждение за это назначение.

«Мы их сегодня вычисляем. Но не все они адекватные», - сказал руководитель СБУ.