Эксперт думает, что Горбаль напугал львовскую политэлиту

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что процесс интеграции во Львовской области отдельных представителей местной политической элиты в исполнительную власть вызывает серьезную обеспокоенность у отдельных ее представителей.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО по поводу заявлений экс-губернатора Львовской области Петра ОЛИЙНЫКА о возвращении так называемых кадров “кучмовского периода”.

По мнению эксперта, П.ОЛИЙНЫКА, как и других местных политических лидеров, которых принято называть региональной элитой, “не может не тревожить та эффективность, с которой начала свою деятельность новая команда губернатора”.

“Существует вполне реальная опасность размывания пока еще стойких региональных политических групп. Именно такой частный коллаборационизм и пугает местную элиту. Они понимают, что чем эффективнее будет действовать губернатор Львовской области Василий ГОРБАЛЬ, тем более сговорчивыми будут лидеры общественного влияния в области”, - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Также, по его мнению, равноудаленность В.ГОРБАЛЯ от всех групп влияния в регионе является его преимуществом перед оппонентами, поскольку такая удаленность будет гарантировать ему независимость и объективность.

“Тезис о том, что ГОРБАЛЬ не имеет собственной команды, местами корректен. Однако именно это и пугает представителей региональной элиты. Губернатор сейчас будет формировать команду за счет профессионалов из различных политических групп, тем самым “размывая” целостность команды того же ОЛИЙНЫКА. Поэтому перед бывшим губернатором стоит дилемма: или он демонстрирует конструктивный подход, находясь в оппозиции, или лишается команды, а, значит, и влияния в регионе”, - сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

*** Как сообщал “Львовский портал”, экс-губернатор, депутат Львовского облсовета от “Нашей Украины” П.ОЛИЙНЫК заявил о возвращении “старых элит”.

“Строится жесткая вертикаль, где исполнители в районах и в области просто механически выполняют указания центра. Такими исполнителями могут быть люди, которые когда-то были отодвинуты от власти”. По мнению П.ОЛИЙНЫКА, “такой способ назначения кадров может вылиться собственно в очередное противостояние между местными политическими элитами и руководителями местной исполнительной власти”.

По убеждению П.ОЛИЙНЫКА, у В.ГОРБАЛЯ нет команды, “поэтому очень просто поднять то, что было раньше, и начать назначать этих людей. Ведь это проверенные бойцы”.

В то же время, по словам П.ОЛИЙНЫКА, ему звонят многие люди и рассказывают, что им “предлагают определенные должности, взамен за определенные вещи”, но они отказываются.

“Речь не идет о каких-то деньгах. Выглядит так, что Василий ГОРБАЛЬ, имея соответствующий ресурс, связанный с кадровыми назначениями, пробует переформатировать областной совет. Аналогичная работа будет проводиться и на уровне районов, где новоназначенные председатели будут убеждать местных депутатов. То есть идет политическая переокраска отдельных руководителей”, - заявил П.ОЛИЙНЫК.