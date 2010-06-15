У регионалов рассказали, как дорожат коммунистами

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что в настоящее время речь не идет об изменении формата коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление члена партии «Наша Украина» Юрия ЕХАНУРОВА о возможном входе нашоукраинцев в состав коалиции вместо фракции КПУ.

«Это провокационные заявления, которые не имеют под собой никаких оснований. У нас есть коалиция и мы дорожим работой этой коалиции», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что создавать новый формат коалиции - это бессмысленно, но расширение коалиции за счет новых депутатов является позитивным сигналом.

Лидер фракции Партии регионов также заверил, что специальные переговоры о расширении коалиции не ведутся, однако есть информация, что отдельные группы депутатов хотят войти в состав коалиции. В то же время он не смог уточнить, о каком именно количестве депутатов идет речь.