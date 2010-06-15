Азаров обещает рассказать про кредит от Путина все что можно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал в ближайшее время разъяснить ситуацию относительно получения Украиной кредита в размере 2 млрд. долл. от российского Внешторгбанка.

Такое обещание Н.АЗАРОВ дал, отвечая на просьбу корреспондента УНИАН разъяснить ситуацию о факте выделения Украине российским Внешторгбанком указанных средств.

«Я вернусь в Украину и расскажу, хорошо?.. Тем более, что тут никакой тайны нет. А есть просто определенные условия конфиденциальности, которые всегда соблюдаются, когда государство выходит на финансовые рынки. До окончательного завершения сделки - информация не разглашается. И вы об этом прекрасно знаете. Но в рамках того, что можно сказать, мы, конечно, скажем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в правительстве, кредитные средства ВТБ в размере 2 млрд. долл. на счета Министерства финансов уже поступили. Причем, кредитный договор никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

В свою очередь, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг эту информацию, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.