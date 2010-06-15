Азарову советуют отказаться от резиновых галош

Народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Андрей ПАВЛОВСКИЙ считает, что местные бюджеты необходимо наполнять за счет введения налога на недвижимость и предметы роскоши.

Об этом он заявил на заседании Дискуссионного клуба при Межрегиональной академии управления персоналом, сообщили УНИАН в пресс-службе МАУП.

По словам депутата, он является автором законопроекта о налоге на недвижимость, в котором предлагается облагать налогом жилье площадью свыше 300 квадратных метров. В настоящее время он предлагает также облагать налогом частные самолеты, яхты и тому подобное. Для примера А.ПАВЛОВСКИЙ привел мировую практику в развитых странах, где данный вид налога – один из основных источников для местных бюджетов.

Отвечая на вопрос студентов о социальной политике, народный депутат высказался за необходимость пересмотра методологии прожиточного минимума, от которой зависит определение социальных стандартов. По его словам, данная методология была принята 20 лет назад и не пересматривалась около 10 лет, поэтому является устаревшей.

«Неприемлемым является факт, что при исчислении прожиточного минимума учитываются, например, резиновые галоши», - считает А.ПАВЛОВСКИЙ.

Также, по мнению А.ПАВЛОВСКОГО, необходимо ликвидировать разрыв между прожиточным минимумом и минимальной заработной платой, который сейчас составляет более 100 гривень.

Справка УНИАН. МАУП является наибольшим негосударственным вузом в Украине. В академии обучаются около 45 тысяч студентов.

Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба предусматривает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции со студентами филиалов академии во всех регионах Украины.