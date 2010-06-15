Материальная помощь для депутатов и чиновников - при условиях пустой государственной казны - такие расходы вызывают лишь удивление. А почему бы депутатам наконец не продемонстрировать пример и не начать экономить самим, предлагает Немецкая волна.

Выплата материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной заработной оплаты; денежная помощь в размере 12 месячных должностных окладов при выходе на пенсию – вот некоторые из льгот, которыми пользуются украинские народные избранники. Не забыли и о «бывших»: пока экс-депутат не устроился на другую работу, он получает материальную помощь в размере зарплаты с учетом всех доплат и надбавок.

Правозащитник Эдуард Багиров, говорит, что с каждым годом украинцы все больше платят по счетам депутатов. Он считает аморальным получать надбавки и материальную помощь, особенно в кризисные времена. «С каждым годом коэффициент полезного действия коллективного труда депутатов уменьшается. Если сравнить с депутатами Бундестага, то украинские депутаты очень мало работают, но имеют больше льгот. Они должны не только на словах, но и на деле доказать, что любят Украину и отказаться от привилегий», - говорит Багиров.

Украинские депутаты уже несколько раз пытались сами себе урезать льготы и дополнительные выплаты, но вспоминали об этом лишь перед выборами. В настоящее время об избирательной гонке уже забыли, потому и о сокращении льгот больше никто не говорит.

Между тем расходы на содержание властных институтов в 2010 году практически вернулись на докризисный уровень. Если прошлогодний бюджет президента, парламента и правительства в сумме предусматривал 1,8 миллиардов гривен, то в этом году сумма выросла до 2,2 миллиарда. За всю историю Украины больше было лишь в 2008-ом году. Такой рост расходов чиновники объясняют инфляцией.

Экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь считает, что, несмотря на огромные суммы, сэкономленные от содержания чиновников деньги «не делают погоды в бюджете». Более «существенное влияние имеют льготы многочисленным госслужащим, поскольку в Украине около четверти населения работоспособного возраста занято именно в государственной сфере», - говорит эксперт. Желудь напомнил, что в прошлом году власть таки пошла на сокращение льгот, но не своих, а бюджетников. Больше всего это почувствовали учителя.

Экономист советует сначала посчитать, выгодно ли будет Украине содержать «слишком дешевую власть», которая будет решать все через коррупцию. В то же время аналитик Международного центра перспективных исследований соглашается, что даже при высоком обеспечении украинские чиновники не гнушаются коррупцией.

Немецкая волна