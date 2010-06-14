Азаров отчитается о своих 100 днях
09:14, 14 июня 2010Политика
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Выйдет в эфир программа «Экзамен для власти»
Сегодня, 14 июня, в 12.25 на Первом национальном телеканале выйдет в эфир программа «Экзамен для власти», в которой премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ будет отвечать на вопрос известных украинских журналистов, граждан, экспертов.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Участники программы поставили целью проанализировать первые 100 дней деятельности правительства, сделанное и упущенное, события и планы.
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