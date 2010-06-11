Зурабов хвалится прогрессом в изучении украинского языка

Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ отмечает, что он достиг большого прогресса в изучении украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мне кажется, я за четыре месяца достиг довольно большого прогресса. Я думаю, что вряд ли на сегодняшний день может быть сказано что-то по-украински, что бы я не понял, причем, не понял не смысл, а не понял бы нюансов», - сказал посол.

М.ЗУРАБОВ отметил, что на данный момент он пытается более точно определить, в каких объемах и при каких обстоятельствах украинский язык в ближайшие годы может ему пригодиться.

«Я уверен, что в течение года я буду выглядеть весьма достойно, можете не сомневаться. Я человек упорный», - заверил посол.

На вопрос, насколько тяжело ему изучать украинский язык, М.ЗУРАБОВ ответил: «Китайский стоит семи европейских, арабский – четырех европейских, украинский для меня стоит полевропейского».