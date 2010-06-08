В БЮТ говорят, что пока Янукович был на Афоне, Россия поставила нас на счетчик

В БЮТ критикуют Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за неотстаивание украинских интересов во время поездки в Грецию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, народный депутат Украины, министр энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА отметил, что “поездки ЯНУКОВИЧА то ли в Стамбул, то ли в Грецию, его переговоры не дают для Украины никаких преференций, а россияне тем временем уже поставили нас на счетчик», поскольку договорилась с греками о строительстве “Южного потока”.

Он считает, что последние международные переговоры, которые прошли в Греции, продемонстрировали, что Россия в вопросе транспортировки газа “полностью игнорирует потенциал Украины и фактически перестала воспринимать нас как независимую страну”. А.ГУДЫМА отметил, что “все стратегические решения принимаются извне и доводятся до сведения ЯНУКОВИЧА, который вместо реальной защиты страны занимается частным туризмом”. По словам депутата, “все понимают, что “Южный поток” является абсолютно нелогичным, поскольку украинская газотранспортная система, при условии модернизации, даст дополнительно 60 млрд. пропускной способности, где россияне могли бы иметь часть активов при достройке трубопровода Богородчаны-Ужгород”. “Но Россия имеет свою стратегию, а ЯНУКОВИЧ является ее проводником и исполнителем в Украине», - отметил А.ГУДЫМА.

По словам депутата, если В.ЯНУКОВИЧ считает “свою бездарную поездку в Грецию успехом, то это может означать лишь одно: вопрос о строительстве “Южного потока” был согласован”. Тогда становится понятным, почему “такой очевидный сногсшибательный внешнеэкономический провал, который наносит непоправимый вред Украине, для ЯНУКОВИЧА является достижением», - сказал А.ГУДЫМА.

Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) считает, что В.ЯНУКОВИЧ, находясь в Греции, “пальцем не пошевельнул, чтобы защитить национальные интересы Украины”. По его словам, возникает вопрос, почему Президент Украины, “находясь одновременно с российской делегацией в Греции, ничего не сделал, чтобы каким-либо образом повлиять на ход переговоров, которые прямо задевают интересы Украины”. Он добавил, что “этим соглашением у Украины отбирают часть газа, который транспортируется в Европу – 35%, а Президент себе молится на Афоне и молчит!”.

О.ЛЯШКО отметил, что “в данной ситуации страшнее всего даже не то, что В.ЯНУКОВИЧ совершает частные туристические поездки, а то, что, находясь в непосредственной близости к месту подписания соглашения между Россией и Грецией о строительстве газопровода в обход Украины, гарант даже не пытался отстоять украинские интересы”. “Это еще хуже, чем частный туризм за средства госбюджета, потому что речь идет об очередной сдаче национальных интересов”, - добавил депутат от БЮТ.

Справка УНИАН. С целью диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – проект «Южный поток».

7 июня в Москве ОАО «Газпром» и компания DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) подписали устав общей проектной компании (СПК) South Stream Greece S.A, которая создается на паритетных основах «Газпромом» и DESFA S.A. для реализации греческого участка проекта «Южный поток».

8 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что строительство газопровода «Южный поток» составляет угрозу национальным интересам Украины в энергетической сфере.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ 6-7 июня находился в Греции с визитом. Газета «Сегодня» 7 июня отметила: «Выходные Виктор ЯНУКОВИЧ провел в охваченной кризисом Греции. Он встретился с Президентом страны Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ. О подписании каких-либо договоренностей не сообщается. По-видимому, главной целью поездки ЯНУКОВИЧА в Грецию было восхождение на гору Афон, для чего после встречи с ПАПУЛЬЯСОМ Президент отправился в город Салоники...». По информации издания, В.ЯНУКОВИЧ «регулярно посещает святую для православных гору - он был там и накануне выборов-2004, и во время предвыборной кампании-2010. В последний визит в октябре 2009 г. тогда еще кандидату в президенты старцы из Афонского монастыря подарили черный браслет-оберег, какой он носит на правой руке и обещает не снимать всю жизнь».