В МИД успокаивают, что карты у Украины не самые плохие и игра еще идет

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ убежден, что внеблоковый статус даст возможность Украине проще вписаться в современный мир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на международной конференции «Украина в системе европейской безопасности: вызовы и перспективы».

«Если современный мир в действительности перезагружается, то внеблоковость даст возможность нам проще вписаться в него и успеть на этот новый поезд, потому что билет на него очень простой и состоит из двух истин – экономический успех и демократия», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Он отметил, что политическая игра Украины не закончена, она просто перешла в новую фазу.

По словам дипломата, по рецепту государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН, Украина также начала создавать «коалиции», несмотря на существующие препятствия.

«Коалиция с Россией не означает, что не будет существовать коалиция с США и ЕС, коалиция с США и ЕС не означает, что не будет коалиции с Китаем, Бразилией, Индией, потому что в мире существует только один способ не запутаться в чужой дипломатической паутине – начать плести свою», - добавил он.

По мнению К.ЕЛИСЕЕВА, решение о внеблоковости Украины - из числа тех политических решений, которые не навязывались и искусственно не формулировались, а естественно проросли на украинской почве. По его словам, не вступив в НАТО, Украина избрала другой прагматический путь. Он также считает, что государство должно вести политическую игру с теми картами, которые достались ей на руки.

«Наши карты не самые плохие, и провозглашение де-факто внеблоковости, нашу игру не отменяет. Напротив, наши партнеры ожидают увидеть украинский собственный ход в большой игре под названием новая архитектура европейской безопасности, и мы должны удовлетворить эти ожидания», - добавил он.