Бродский предлагает закрутить гайки чиновникам - Тигипко против

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Михаил БРОДСКИЙ утверждает, что правительство не поддержало его законопроект о повышении ответственности госслужащих и идею дерегуляции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

На совещании у вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО правительство отправило на доработку разработанный комитетом законопроект, который вводит ответственность чиновников всех уровней за несоблюдение требований разрешительного и регуляторного законодательства. Законопроектом предусматривалось, что за первое нарушение на чиновника налагается штраф в 5 окладов, а после второго он лишается права работать на государственной службе на несколько лет.

Данный законопроект натолкнулся на сопротивление чиновников, поскольку согласно ему, под ответственность попадает каждый второй государственный служащий, включая высших должностных лиц.

«К сожалению, высокопоставленные должностные лица не поддерживают законопроект и вообще идеи дерегуляции. Вице-премьер-министр С.ТИГИПКО вообще считает законопроект популистским, поэтому вернул его на доработку», – сообщил М.БРОДСКИЙ.

В комитете отметили, что на сегодня количество регуляторных актов постоянно увеличивается, чиновники часто не выполняют требований законов.