НКЗУ презентовал "Чорну книгу діянь режиму Януковича"

Члены Народного комитета защиты Украины презентовали проект “Чорна книга” діянь режиму Януковича”.

Как рассказал на пресс-конференции в УНИАН по случаю презентации член Народного комитета защиты Украины Михаил РАТУШНЫЙ, планируется, что эта книга будет содержать все действия новой власти и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, которые будут направлены на деукраинизацию нашего государства.

Члены НКЗУ продемонстрировали журналистам том черного цвета под названием “В.Ф.Янукович: 100 днів ганьби і зрад”. Они показали, что первые его страницы уже заполнены. Как рассказал М.РАТУШНЫЙ, в книгу занесены все факты антиукраинских действий новой власти, некоторые из них он зачитал, начиная со дня инаугурации новоизбранного Президента В.ЯНУКОВИЧА. Член НКЗУ выразил убеждение, что это издание не станет многотомным, поскольку “новая власть сложит свои полномочия значительно раньше, чем надеются на Банковой”.

Другой член НКЗУ Владимир ЦЫБУЛЬКО рассказал, что бумажный экземпляр книги является символическим и служит для наглядной демонстрации. По его словам, основной частью проекта является электронный ресурс http://www.blackbook.com.ua/. Он отметил, что на этом сайте НКЗУ начал фиксировать все действия власти, которые идут вразрез с украинскими интересами.

“Нашей целью являются не дать власти скрыть свои злые намерения и поступки”, - сказал В.ЦЫБУЛЬКО. Он отметил, что целью проекта является создание целостной картины действий власти, “здесь будет ежедневная хроника сдачи Украины”.

В.ЦЫБУЛЬКО рассказал, что презентованный ресурс является открытым для каждого украинца. В частности, каждый желающий сможет на этой электронной странице выложить информацию о неправомерных действиях власти в его городе, поселке или в селе. В.ЦЫБУЛЬКО сказал, что таким образом НКЗУ хочет собрать максимум информации о действиях власти в каждом регионе по каждому направлению. Он объяснил, что каждое такое сообщение будет проверено, и если оно отвечает действительности, то по каждому такому факту комитет будет прибегать к определенным действиям. В.ЦЫБУЛЬКО объяснил, что методами такого противодействия власти могут быть запросы народных депутатов или реакция непосредственно депутатов местных советов.

“Главное для нас – прекратить говорить, а начать действовать. Действовать жестко, чтобы не дать власти сесть на шею собственному народу”, – подчеркнул он.