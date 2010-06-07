У Азарова махнули рукой на «нацистское золото»?

Кабмин решил одним махом ликвидировать свыше сотни созданных ранее консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, а также и признать такими, что утратили силу около 150 решений Кабинета министров. Соответствующее постановление № 397 за подписью Николая Азарова опубликовано на правительственном портале.

Интересно, что вместе с явно неработающими и устаревшими органами вроде штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия 2008 года, под “зачистку” попали такие структуры как комиссия по реформированию образования, совет директоров общеобразовательных учебных заведений и студенческий совет при кабмине, совет инвесторов и межведомственная рабочая группа по вопросам реконструкции Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

А среди отмененных постановлений затесалась и такая экзотика как “Об образовании Межведомственной комиссии по проблемам “нацистского золота” и компенсационных выплат жертвам нацизма”.

Полные перечни ликвидированных Кабмином органов и отмененных решений можно найти на правительственном портале.