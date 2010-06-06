ПР: разве не пробивает дрожь при чтении "Кавказского пленника"?

5 июня Донецкое областное отделение Партии регионов на торжествах, приуроченных ко Дню русского языка в Донецкой области, традиционно передало школам региона сертификат на 10 тыс. книг русских классиков.

Как передает корреспондент УНИАН, сертификат был передан на торжественном митинге у памятника А.Пушкину начальнику Главного облуправления образования и науки Юрию СОЛОВЬЕВУ народным депутатом от Партии регионов Александром КАСЯНЮКОМ.

Кроме того, лучшие учителя и преподаватели русского языка и литературы, а также учащиеся средних школ - победители олимпиад по русскому языку и литературе - получили ценные подарки.

В рамках традиционных, проходящих уже 5-й год, празднеств, посвященных Дню русского языка в Донецкой области, почитатели русского литературного классика во главе с руководством Донецкой облорганизации Партии регионов возложили цветы к памятнику выдающемуся русскоиу поэту.

На митинге с приветственным словом выступил председатель Донецкого облсовета, член Партии регионов, Андрей ШИШАЦКИЙ, процитировавший строки из произведений А.Пушкина и А.Вознесенского.

«Разве не пробивает дрожь при чтении «Кавказского пленника» нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина? …Это - прекрасный праздник, и я вас от души с ним поздравляю! - сказал глава облсовета. - Хочу, чтобы сегодня больше звучало хорошей доброй русской поэзии и прозы и меньше пустых лозунгов, больше настоящего русского поля и меньше в нем бурьяна… С праздником вас, друзья!».

Справка УНИАН. С 6 июня 2006 года в Донецкой области ежегодно отмечается Праздник русского языка, утвержденный Донецким облсоветом. Инициатором праздника выступила тогда Партия регионов.