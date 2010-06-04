Тимошенко говорит, что реформы Януковича отразятся в журнале «Форбс»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что по результатам реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА все государственное имущество будет передано его бизнес-окружению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Распределение всех экономических возможностей Украины для зарабатывания на политике сверхбольших денег будет иметь десять секторов возможного «заробітчанства» от политики, и это будет проводиться жестко, без какого-либо вмешательства, каких-либо зарубежных или украинских инвесторов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, уже сейчас расписано, какой государственный объект планируется передать конкретному олигарху. «Я могу вам сказать, что не просто расписан каждый государственный объект, не просто определенно, кто, как и за какие минимальные деньги будет это приватизировать, а любой переход между этими зонами влияния будет караться уже далеко не законом, а по их понятиям и пониманию», - добавила она.

«Мы увидим в итоге не по показателям роста валового внутреннего (продукта), а по сбалансированным показателям таких журналов, как «Форбс», где мы увидим, как преумножаются состояния отдельных людей, которые попали в так называемую золотую украинскую десятку», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.