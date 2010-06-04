В команде Януковича зреют конфликты?

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что внутри президентской команды Виктора ЯНУКОВИЧА обостряются противоречия между группами влияния и в случае, если сам Президент не сможет нивелировать это противостояние, он может повторить практику внутренних скандалов первого полугодия президентства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Даже анализ публичных выступлений Президента свидетельствует о непрекращающейся борьбе интеллектуалов из разных групп влияния внутри Администрации Президента. Сегодня начинают говорить о возможном ослаблении или даже отставке Анны ГЕРМАН с поста заместителя руководителя АП. Если противоречия внутри команды Президента выльются наружу, то это может стать началом раскола команды, снижая его рейтинг и уровень поддержки в обществе», - заявил эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, В.ЯНУКОВИЧ также должен «подтвердить» имидж Президента всей страны, а не только той части, которая за него проголосовала на выборах.

«Судя по всему, сегодня в окружении ЯНУКОВИЧА существует версия о том, что ему стоит поддерживать мотивацию собственного избирателя, тогда как Анна ГЕРМАН пытается позиционировать его в качестве Президента всей Украины. Попытки ослабить ее влияние как раз и являются следствием кулуарных интриг за контроль над моделями общественной коммуникации», - отметил директор АМС.