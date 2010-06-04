У Януковича заговорили на языке Путина

Местные власти могут запрещать проведение демонстраций в определенных местах.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Леонид Кожара в эфире Шустер Live.

"У каждого есть право собрания, но в то же время городские власти могут запретить то или иное место", - заявил он.

"Например, если я хочу собраться со своей партией в больнице, то я предвижу, что мне запретят ... Это абсолютно правильно, когда городские власти и суды идут такому пути, чтобы оппозиционные силы в одном месте не собирались, иначе будет скандал", - отметил депутат.

Кожара заявил, что в Украине "забыли, что такое порядок": "Потому что демократия это прежде всего порядок. Эти последние пять лет президентства Ющенко, когда фактически не было верховенства закона, был режим, который издали напоминал демократию".

"На самом деле демократии не было. Это был хаос, была анархия", - заявил он.

"Государство тяжело возвращается к демократии, где существует порядок. Сегодня государство возвращается к той ситуации, когда фашисты не могут в одном месте митинговать с коммунистами, когда регионалы не могут с бютовцами", - отметил депутат.

Как известно, премьер РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос певца Юрия Шевчука, заявил, что акции оппозиции не будут запрещаться, если они не будут мешать другим гражданам. Премьер РФ, в частности, отметил недопустимость митинга в больнице.

2 июня Окружной административный суд Киева запретил акции оппозиции 3 июня возле дворца "Украина".

Украинская правда