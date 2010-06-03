Винский утверждает, что мафия в ЖКХ ежегодно отмывает 1 млрд. долларов

Жилищно-коммунальное хозяйство нуждается в прозрачных тарифах, порядочных людях, а также в наведении порядка в системе сбора платежей. Именно это является залогом успеха реформирования ЖКХ, считает лидер партии «Народна влада» Иосиф Винский.

Об этом лидер народников заявил, отвечая на вопросы читателей журнала «Человек и право» (№3, 2010) о повышении жилищно-коммунальных тарифов и непонятном принципе их формирования.

«Если разобраться, сколько, кто, куда и за что платит, куда идут затраты – то, может, и не нужно будет ставить вопрос о повышении тарифов», - сказал он. Требуется профессиональная, кропотливая работа порядочных людей, которые могли бы вникнуть и дать ответы на вопросы».

«Проведя (в свое время) такую ревизию в Министерстве транспорта и связи, мне удалось увеличить его доходную базу на 15 млрд. долларов, за счет чего мы повысили зарплаты и наполнили бюджет», - сказал экс-министр транспорта и связи.

Пока же, по мнению политика, все попытки государства разобраться в этом вопросе наталкиваются на «огромное сопротивление «команды», которая контролирует ЖКХ и отмывает не менее 1 млрд. долларов ежегодно». Для преодоления этой преграды, по мнению И.Винского, нужна большая политическая воля и прозрачность всех механизмов.

«Те же руководители городов, при желании, могли бы со всей этой ситуацией разобраться», - считает политик.

«Нужно понимать одно: коммунальные услуги – это такой же товар, как хлеб, масло, молоко, - и за него нужно платить. Но нужно понимать структуру цены – тогда не будут возникать подобные вопросы. Пока же эту структуру людям никто не может (или не хочет) показать», - подчеркнул Винский.