Тимошенко рассказала, что принесли Украине 100 дней Януковича
Лидер БЮТ об "опасности этой власти"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 100 дней президентства Виктора ЯНУКОВИЧА ознаменовались невыполнением социальных обещаний, лишением судов независимости и подавлением демократических процессов.
Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на встрече с представителями оппозиционных партий и движений Днепропетровской области.
"Началась большая беда с создания гуманитарной катастрофы, когда все, что является ценным, дорогим для украинцев, когда все, что является ценным и дорогим для развития нашего государства, все это, по сути дела, за сто дней было или нивелировано, или унижено. Идет разрушение Украинского государства, и в этом - опасность этой власти", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее мнению, одним из негативных итогов деятельности власти В.ЯНУКОВИЧА является "реформирование" судебной системы, которое лишит судебную ветвь власти независимости.
"Сегодня, в 100 дней, как раз происходит обратной процесс, потому что судебной реформой назвали не реформу, а назвали процесс полного лишения судов независимости", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
"Я думаю, что это является подготовкой, во-первых, к масштабному перераспределению собственности, включая государственную, и это является подготовкой к зачистке каких-либо политических оппонентов в государстве", - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ни одно социальное обещание В.ЯНУКОВИЧА не выполнено, вместо этого вводится уравниловка в социальной сфере и планируется увеличение пенсионного возраста.
"Сегодня все радио, информационные агентства наполнены сообщениями о том, что в течение четырех лет постепенно каждый год пенсионный возраст для мужчин и женщин будет доведен до 65 лет, одинаково для всех", - отметила она.
По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ должен был бы в ходе своей избирательной кампании предупредить своих избирателей о своих истинных намерениях в социальной сфере.
"Скажите, пожалуйста, если бы кандидат в Президенты просто сказал обществу, что с момента его прихода на должность пенсия для людей, которые имеют 10 лет стажа и которые имеют 30 лет стажа, будет уравнена и будет доведена до унифицированной цифры?…", - риторически спросила Ю.ТИМОШЕНКО.
"Эти 100 дней много стране принесли беды", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.