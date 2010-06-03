Тимошенко рассказала, что принесли Украине 100 дней Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 100 дней президентства Виктора ЯНУКОВИЧА ознаменовались невыполнением социальных обещаний, лишением судов независимости и подавлением демократических процессов.

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на встрече с представителями оппозиционных партий и движений Днепропетровской области.

"Началась большая беда с создания гуманитарной катастрофы, когда все, что является ценным, дорогим для украинцев, когда все, что является ценным и дорогим для развития нашего государства, все это, по сути дела, за сто дней было или нивелировано, или унижено. Идет разрушение Украинского государства, и в этом - опасность этой власти", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, одним из негативных итогов деятельности власти В.ЯНУКОВИЧА является "реформирование" судебной системы, которое лишит судебную ветвь власти независимости.

"Сегодня, в 100 дней, как раз происходит обратной процесс, потому что судебной реформой назвали не реформу, а назвали процесс полного лишения судов независимости", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, что это является подготовкой, во-первых, к масштабному перераспределению собственности, включая государственную, и это является подготовкой к зачистке каких-либо политических оппонентов в государстве", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ни одно социальное обещание В.ЯНУКОВИЧА не выполнено, вместо этого вводится уравниловка в социальной сфере и планируется увеличение пенсионного возраста.

"Сегодня все радио, информационные агентства наполнены сообщениями о том, что в течение четырех лет постепенно каждый год пенсионный возраст для мужчин и женщин будет доведен до 65 лет, одинаково для всех", - отметила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ должен был бы в ходе своей избирательной кампании предупредить своих избирателей о своих истинных намерениях в социальной сфере.

"Скажите, пожалуйста, если бы кандидат в Президенты просто сказал обществу, что с момента его прихода на должность пенсия для людей, которые имеют 10 лет стажа и которые имеют 30 лет стажа, будет уравнена и будет доведена до унифицированной цифры?…", - риторически спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Эти 100 дней много стране принесли беды", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.