Один из трех бютовцев уже передумал вступать в коалицию

Народный депутат от БЮТ Иван ДЕНЬКОВИЧ просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА отозвать объявление о его вхождении в состав коалиции.

Об этом он сообщил сегодня корреспонденту УНИАН.

И.ДЕНЬКОВИЧ сказал, что уже направил соответствующее обращение к председателю ВР, в котором указывает, что не регистрировал официально в парламенте заявление о вхождении в состав коалиции и не давал согласия на его обнародование.

Депутат отметил, что соответствующее его заявление должно быть зачитано председателем ВР сегодня во время вечернего пленарного заседания.

Отвечая на вопрос, прошел ли И.ДЕНЬКОВИЧ как член фракции БЮТ перерегистрацию народных депутатов, которые намерены работать в составе этой оппозиционной фракции, он сказал, что написал соответствующее заявление.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, на утреннем пленарном заседании председатель ВР сообщил о вхождении трех народных депутатов от БЮТ в состав коалиции – Александра ШЕПЕЛЕВА, И.ДЕНЬКОВИЧА и Андрея ВЕРЕВСКОГО.

В то же время лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что 130 народных депутатов от БЮТ прошли перерегистрацию, которая подтверждает их желание и в дальнейшем работать в составе оппозиционной фракции.